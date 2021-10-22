Екс-герой українського "Холостяка" і нинішній суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський похвалився своєю красунею-дружиною, яка прилетіла в Україну.

Українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський після зйомок у шоу "Холостяк", так і не зумів побудувати відносини з переможницею, пише Politeka.net.

Через кілька років Чмерковський все ж знайшов свою любов, і тільки через півроку після того, як у нього народився син, Макс одружився на коханій. Обраницею артиста стала справжня красуня, 35-річна професійна латиноамериканська танцівниця Пета Маргатройд.

Остання прилетіла до чоловіка в Україну з США. Про це Чмерковський розповів в Instagram.

"Україна ось і приїжджає дружина ⚫️️ ️

@petamurgatroyd

Тиждень 7 @ tanci1plus1!!!",- написав Макс.

Варто зазначити, в одному з інтерв'ю хореограф розповів, що деякий час був не впевнений у своїх почуттях до нинішньої дружини, і раптово втік від неї прямо в аеропорту.

За словами танцівника, його злякало, що холостяцькому життю приходить кінець. Пізніше Чмерковський зрозумів - він любить тільки свою дружину. Правда, знадобився деякий час, щоб Пета його пробачила, і вони знову були разом.

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Чмерковський вирішив "пересісти" на тролейбус після прогулянки Києвом

Як повідомляла Politeka, Чмерковський розгубився перед Настею Каменських у розкішній сукні з вирізом

Також Politeka писала, що Чмерковський розкрив, хто гідний потрапити у фінал "Танців з зірками"