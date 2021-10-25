Відомий хореограф і ведучий шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський, який прилетів з Америки заради проєкту, показав свою дружину.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більше 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проєктах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу хореограф опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Макс Чмерковський обіймає свою дружину - Пету, з якою у них є син - Шай. Як відомо, вона прилетіла на 8-ий ефір шоу "Танці з зірками" в Україну з Америки, заради того, щоб побачити свого чоловіка.

"Моя любов Пета прилетіла з іншого боку планети, щоб побачити, як я займаюся своєю справою на "Танцях з зірками".

Вітаємо всіх з чудовим 8-м тижнем! Неймовірне шоу, повне красивих виступів, історій і щирих людських емоцій. Як завжди, спасибі за те, що дозволили мені підіграти, і за велику турботу про мою сім'ю і друзів",- зізнався Макс Чмерковський.

Варто відзначити, що дружина Макса Чмерковського - Пета, є відомою танцівницею і переможницею двох сезонів шоу "Танці з зірками" в Америці.

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