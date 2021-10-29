Судья нового сезона популярного проекта "Танці з зірками" Максим Чмерковский, заменивший покойного Григория Чапкиса, решил сходить к парикмахеру и сменить имидж.

Как пишет Politeka.net, 41-летний известный украинско-американский хореограф Максим Чмерковский, которого украинцы знают как героя первого сезона реалити-шоу "Холостяк", вернулся в Украину, чтобы заменить покойного Григория Чапкиса на танцевальном шоу "Танці з зірками".

В своем Instagram Чмерковский часто делится фотографиями и видео и рассказывает о личной жизни. На этот раз хореограф записал несколько сторис и показал поклонникам, что пришел к парикмахеру. Сперва Чмерковский записал историю "до" стрижки.

"Это "до", а скоро будет "после", - сказал Максим и показал шевелюру, которая уже заметно отросла.

Впоследствии показал своим фанатам весь процесс стрижки.

Финальный результат смены имиджа судья "Танців з зірками" записал уже в зеркале в лифте.

Ранее Politeka писала, что жена Чмерковского рассказала, чем украинские "Танці з зірками" круче американских: "Сделайте ее 4-й судьей".

Напомним, что судья "Танців з зірками" Чмерковский страстно поцеловал белокурую красавицу и публично признался в любви: фото.

A еще Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" показал красавицу-жену, от которой сбежал прямо в аэропорту: "Вот и приезжает...".