Відомий хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" і герой першого сезону "Холостяка" Макс Чмерковський показав, як тримає свою фігуру в ідеальній формі.

Як пише Politeka.net, в Instagram 41-річний Чмерковський опублікував фото і відео зі спортивного залу. Незважаючи на те, що чоловік займається танцями, він також приділяє час силовим тренуванням, щоб тримати своє тіло в ідеальній формі.

Чмерковський зняв відео в роздягальні, зазначивши, що неймовірно радий тому, що нарешті дістався до тренажерного залу. Він показав, як займається зі штангою, робить вправи на прес, а також не забуває про розтяжку.

"У здоровому тілі - здоровий дух. Давайте всі на тренування. А я піду полежу", - зазначив Чмерковський після активних занять.

Як відомо, Чмерковський іммігрував до США в 1994 році. Там він став зіркою американської версії "Танців з зірками". В Україні Максим прославився після участі в проекті «Холостяк». Також він деякий час був ведучим шоу «Куб».

Нагадаємо, що Чмерковський показав красуню-дружину, від якої втік: "ось і приїжджає...".

Як повідомляла Politeka, дружина Чмерковського розповіла, чим українські "Танці з зірками" крутіші за американські.

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