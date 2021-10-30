Известный хореограф, судья шоу "Танці з зірками" и герой первого сезона «Холостяка» Макс Чмерковский не выдержал холодной погоды и пожаловался на самочувствие из-за смены климата.
Макс Чмерковский иммигрировал в США в 1994 году, где начал активно работать. Там он стал звездой американской версии «Танцев со звездами». В Украине же Макса запомнили после участия в проекте «Холостяк».
В этом году мужчина стал одним из судей танцевального проекта, поэтому живет на две страны, чтобы успевать видеться с сыном и супругой. Причем из-за смены климата Чмерковскому приходится несладко – он не привык к привычной осенней погоде и удивился тому, как это можно выдержать:
«Украина, как вы живете в этом холоде, мне даже не хочется выходить на улицу! Чем вы занимаетесь, если есть свободное время, а на улице холодно?» - написал Чмерковский под уличным фото.
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Ранее в Инстаграм 41-летний Чмерковский опубликовал фото и видео из спортивного зала. Несмотря на то, что мужчина занимается танцами, он также уделяет время силовым тренировкам, чтобы держать свое тело в идеальной форме.
Чмерковский снял видео в раздевалке, отметив, что невероятно рад тому, что наконец-то добрался до тренажерного зала. Он показал, как занимается со штангой, делает упражнения на пресс, а также не забывает о растяжке.
Напомним, что Чмерковский показал красавицу-жену, от которой сбежал: "Вот и приезжает...".
Как сообщала Politeka, жена Чмерковского рассказала, чем украинские "Танці з зірками" круче американских.
Также Politeka писала, что Чмерковский страстно поцеловал белокурую красотку: яркие кадры.