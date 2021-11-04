Известный танцор и судья нового сезона «Танців з зірками» Максим Чмерковский показал украинцам результаты своих регулярных тренировок и призвал украинцев следовать его примеру.

Как пишет Politeka.net, хореограф поделился мотивационным постом на своей странице в Инстаграм. В нем Чмерковский рассказал, что старается вести здоровый образ жизни и особое внимание уделяет своей физической форме.

«Мне уже не 20 и даже не 30 лет, но так как сейчас, я не чувствовал себя никогда. У меня столько энергии, драйва, решимости, что могу делиться этим с другими. И мое тело сейчас в лучшей форме. Последнее 10 летие я следовал рекомендациям лучших специалистов в области регенеративной медицины, молекулярной ап-регуляции и спортивной реабилитации», - написал танцор.

В своем видео он обратился к зрителям с призывом следовать его примеру и занять любой формой физической активности.

В качестве мотивации Чмерковский приподнял кофту, продемонстрировав свой накачанный пресс.

«Не имеет значения, обладаете вы знаниями или ничего не знаете и никогда в жизни не занимались чем-то активным... ПРОСТО НАЧНИТЕ!», - добавил танцор.

Напомним, судья «Танців з зірками» Чмерковский показал, как держит тело в идеальной форме.

Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Чмерковский впервые засветил свои апартаменты в Киеве.

Также Politeka писала, что встревоженный Чмерковский обратился к украинцам перед новым эфиром "Танців з зірками".