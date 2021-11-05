Хореограф Макс Чмерковский вернулся в родной город и прошелся по местам, в которых рос, а также поделился страшной историей.

Как сообщает Politeka.net, известный танцор и судья шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковский, который родился и провел часть детства в Одессе, вернулся в родной город впервые за 10 лет. Оказалось, именно в этом городе будущий хореограф получил травму, которая едва не стояла ему жизни и карьеры. Об этом артист рассказал в сюжете программы "ЖВЛ".

Во время прогулки по Одессе со съемочной группой, Макс показал место с горками, в котором в детстве получил тяжелую травму ноги. Однако теперь вспоминает этот случай без лишних эмоций. "Я не ловлю себя на мысли, что вот что-то у меня екает", - отмечает танцор стоя у тех самых горок.

Когда во врем прогулки он подошел к дому, где рос, то с теплом вспомнил о соседке, которая посоветовала везти его с травмированной ногой в военный госпиталь. Именно там врачи сделали сложную операцию, хоть и не были уверенны, что мальчик сможет передвигаться самостоятельно.

"У нас особо не было денег. Родители моей партнерши заплатили кому-то. Я лежал в коридоре, пока эти договоры шли. И потом договорились, и мне сделали операцию", - вспоминает Чмерковский.

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