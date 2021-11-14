Известный хореограф и судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский "увел" напарницу Дмитрия Дикусара на шоу и станцевал с ней.
Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"
Так, на этот раз судья "Танців з зірками" опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Макс Чмерковский танцует с напарницей Дмитрия Дикусара на шоу - с Ольгой Харлан. Они готовятся к четвертьфиналу "Танців з зірками".
Как известно, на эфире участники будут танцевать под любимые песни Дмитрия Монатика. Макс Чмерковский и Ольга Харлан репетируют танец под песню "Сильно".
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