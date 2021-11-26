Известная фехтовальщица Ольга Харлан, которая участвует в "Танцях з зірками" станет приглашенной судьей шоу "Україна має талант".

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Україна має талант" в Instagram опубликовали информацию о том, что в следующей эфире программы место за судейским столом займет известная фехтовальщица и участница "Танців з зірками" Ольга Харлан. Также опубликовали милое фото Ольги, на котором она в розовом пиджаке очаровательно улыбается.

"К судейской тройке проекта присоединится четвертая приглашенная звездная судья – олимпийская чемпионка по фехтованию, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, заслуженная мастер спорта Украины Ольга Харлан".

Пользователи тут же принялись комментировать новость: "Оля, какая же красотка", "О, наша любимая", "Началась пробежка Оли по каналах", "А будет ли кастинг следующего сезона?", "Желаю победы", "Отличная новость".

Напомним, "Танці з зірками", Ольга Харлан упала на колени перед экс-женой Дикусара: "Ты хорошо себя вела?".

Как сообщала Politeka, Харлан и Дикусар поразили изможденным видом перед финалом "Танців з зірками": "Очень плохо".

Также Politeka писала, что Димопулос рассказала о состоянии Харлан и Дикусара в преддверии финала "Танців з зірками": "Ребятам сложно".