В Сети появились любопытные кадры с фехтовальщицей Ольгой Харлан, участницей "Танців з зірками" и ее партнером на проекте Дмитрием Дикусаром.

Кадрами поделилась в "сториз" у себя в Инстаграм главный хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко, по совместительству бывшая жена Дикусара (2013-2016 гг.), передает Рoliteka.net.

Так, Шоптенко показала подготовку пары к финальному выпуску пятого сезона "Танців з зірками". Алена предстала на кадрах в прозрачной накидке с серебристыми снежинками. Хореограф устроила "взбучку" участникам шоу.

"Ну что, дети мои, все себя хорошо вели этот год?, - строго спросила она у них, а затем отдельно обратилась к Харлан, - Ты хорошо себя вела? Хорошо тренировалась, репетировала?".

Ольга, упав на колени, призналась: "Да, честно, очень".

Для пущего эффекта спортсменка даже поклонилась до пола перед Шоптенко.

"Такая Снегурочка приходит только к тем, кто хорошо репетирует", - подытожила та.

Отметим, финал 5-го сезона "Танців з зірками" состоится 28 ноября на канале 1+1. Зрителей ждет настоящий праздник танца, борьба за победу и много сюрпризов. В суперфинал прошли три пары Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

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