Отгремел 12-й выпуск "Танців з зірками" - полуфинал собрал сильнейшие пары пятого сезона, стало известно, кто из них дошел до самого финиша.

В полуфинале проекта Ольга Харлан с Дмитрием Дикусаром, Артур Логай с Анной Карелиной и Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук станцевали по три танца и получили высокие оценки судей, передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм "Танців з зірками".

Так, участники показали номера о коронавирусе, признались о темных страницах своего прошлого, а также покаялись в грехах перед близкими.

В конце выпуска продюсеры шоу приняли важное решение - в финал "Танців з зірками" проходят все три пары, поэтому в 12-м выпуске никто не покинул проект.

"Впервые в истории шоу три пары полуфиналистов борются за место в финале в общем танце, как на настоящем танцевальном турнире. Наши судьи выберут только одну пару лучших, которые получат бонусные баллы, и мы добавим их к общему результату", - говорится на официальной страничке проекта.

Имя триумфатора зрители узнают уже через неделю – в воскресенье 28 ноября.

Пользователи горячо обсуждают событие. Некотрых разочаровало решение судей оставить все три пары, несмотря на голосование зрителей. Традиционно, "борьба" мнений развернулась за Харлан и Логая.

"Сколько можно занижать оценки Харлан - Артур Логай не такой пластичный, как Харлан"

"Справедливость восторжествовала"

"Чтоооо...зачем я не спала и ждала, чтобы в итоге прошло три пары😮"

"Зачем Логая тянут"

"Логай вообще не танцует!! На последнее место!!! Почему его вытягивают?! Не понятно"

"Что за подстава, опять 3 пары и не понятно, зачем голосовать😢"

"Оля должна быть первой!"

"Логая протянули к 1 месту за уши"

"Вот Вам и шоу! Специально так сделали"

"Реальное неуважение к зрителям"

"Интересно кто должен был вылететь, если бы не это решение)) скорее всего кто-то, кого им не хотелось выгонять, вот и оставили всех"

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