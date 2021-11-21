Известный украинский актер Артур Логай, участвующий в проекте "Танці з зірками" и выходящий на паркет с Анной Карелиной, перед полуфиналом обратился к Ольге Харлан.

Как пишет Politeka.net, украинский актер Артур Логай, которого знают благодаря сериалам "Моя любимая Страшко" и реалити-шоу "Киев днем и ночью", участвует в проекте "Танці з зірками". Вместе со своей партнершей Анной Карелиной Логай дошел до полуфинала, который покажут 21 ноября в 21:00 на телеканале "1+1".

Перед событием актер в Instagram обратился к своей конкурентке Ольге Харлан. Так, Логай опубликовал фото, где чемпионка наклеивает тейпы ему на плечо и написал, что очень уважает спортсменку.

"Харлан! Моему к тебе уважению нет предела. Ты умница, ты стараешься, учишься, растешь и остаешься человеком. Я знаю, что ты, как и я, веришь в то, что победитель – это добро, труд и магия", - сказал Артур.

Напомним, что перед седьмым эфиром шоу Логай попал в больницу из-за травмы ноги. Позже актер рассказал, что его нервы не выдержали во время репетиции и он сильно ударил стульчик. Пришлось накладывать швы.

Ранее Politeka писала, что "Танці з зірками", Логай упал на репетиции с Ксенией Мишиной: "Победитель по жизни".

Напомним, что Артур Логай рассказал, почему не хотел жить и кто его спас: "Была больница, зашивали".

A еще Politeka сообщала, что реалити-шоу "Последний герой", звезда "Танців з зірками "Логай обмолвился насчет своего участия: "Вы сможете".