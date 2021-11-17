Відомий актор і учасник шоу "Танці з зірками" Артур Логай заговорив про свою участь в реаліті "Останній герой".

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 7 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, цього разу зірка "Танців з зірками" опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, телеканал "1+1" оголосив про те, що придбав право на адаптацію одного з найбільш рейтингових шоу світу про виживання "Останній герой". Артур Логай тут вже відреагував на цю новину.

"Ойойойой. Хлопців, хотіли б, щоб я в такому взяв участь?" —, запитав учасник "Танців з зірками".

Також, Артур Логай залишив коментар під публікацією в мережі, де розповідають про проєкт "Останній герой".

"Ось це бомба!",- прокоментував учасник "Танців з зірками".

Тут же артист отримав підтримку від фанатів: "Вам потрібно туди, ви зможете!"

Раніше повідомлялося, Логай повідав Осадчій про свого позашлюбного сина і чому розлучився з його мамою: "Так буває, що..."

Також, Шоптенко насмішила кадрами, чим зайнятий зірка "Моя улюблена Страшко" Логай перед ефіром: "А нас тут..."

Politeka розповідала, зірка "Моя улюблена Страшко" насмішив Зарицьку з KAZKA ефектними рухами стегон: "Нормально?"