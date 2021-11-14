Танцовщица Алена Шоптенко, которая стала главным хореографом последнего сезона "Танців з зірками", показала, чем заняты участники перед новым эфиром шоу.
Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко перестала участвовать в шоу "Танціі з зірками". В прошлом сезоне звезда после дисквалификации с Олегом Винником заявила, что больше не выйдет на паркет. Но Алену пригласили в качестве главного хореографа в новый сезон "Танців з зірками". Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Алены можно увидеть Антона Нестерко, партнера Джамалы, которые вылетели, а также актера Артура Логая, звезду сериала "Моя улюблена Страшко", который в шаге от финала и все еще участвует в шоу с Анной Карелиной.
На сторис один второму бил по шарику под футболкой. В итоге шарик лопнул, а участники засмеялись.
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"А у нас тут точно танцуют?", - написала Алена на кадрах.
Напомним, главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко показала, на что пошли ради нее Зарицкая, Каднай и Логай.
А еще Politeka писала, что звезда "Сватов" засветилась на паркете "Танців з зірками", Шоптенко не сдержала нетерпения.
Также Politeka сообщала, что экс-жена Дикусара Шоптенко рассказала о страданиях звезд на "Танцях з зірками".