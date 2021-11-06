Известная танцовщица и главный хореограф проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко подразнила украинцев кадрами со звездой «Сватов», которая появится в новом выпуске шоу.
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась кадрами со съемочной площадки в своих Сториз. Как стало известно ранее, в новом выпуске «Танці з зірками», который выйдет в эфир 7 ноября, появится популярная украинская актриса Анна Кошмал, которую многие знают как исполнительницу роли Женьки в сериале «Сваты».
В своем Инстаграм Шоптенко показала, как Анна репетирует танец с хореографом.
«Ждете на паркете пару Кошмал – Прохоров? Я да», - написала Шоптенко.
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На кадрах Кошмал танцевала в красно-черном платье с открытой спиной. Актриса явно была вовлечена в репетицию.
Шоптенко также показала себя на съемочной площадке.
Кошмал примет участие в «Танцях» в рамках открытого кастинга, благодаря которому зрители сами смогут выбрать участников следующего сезона.
В предыдущем эфире участниками этого кастинга стала пара Михаил Заливако – Анна Богдан. Они выступили на паркете вместе с другими участниками шоу.
Напомним, экс-жена Дикусара Шоптенко рассказала о страданиях звезд на "Танцях з зірками".
Как сообщала Politeka, Шоптенко из «Танців з зірками» показала, с кем покоряла паркет до Дикусара.
Также Politeka писала, что Шоптенко честно рассказала, сколько времени отнимает постановка танцевального шоу.