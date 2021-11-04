Известная украинская танцовщица, главный хореограф проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала, с кем покоряла паркет в середине 2000-х.

Как пишет Politeka.net, сегодня Шоптенко именитая танцовщица, известная, прежде всего по участию в «Танцях з зірками». Однако в начале своей карьеры красотка успела завоевать несколько значимых титулов.

В Инстаграм Шоптенко решила ответить на вопросы своих поклонников.

«Расскажите, пожалуйста, о ваших наградах, когда вы профессионально соревновались», - спросили у нее.

«Сейчас многое поменялось в спортивном бальном танце, но, когда я танцевала, было три спортивные организации. Мы с Владимиром Гончаровым. 2006 год чемпионы мира по 10 танцам по версии IDSA. 2006 год чемпионы мира по латиноамериканской программе по версии IDU. 2007 год чемпионы Украины по 10 танцам», - перечислила свои победы Шоптенко.

Отметим, что в 2013 году Шоптенко вышла замуж за еще одного известного танцора Дмитрия Дикусара.

Напомним, что Шоптенко рассказала о проблемах перед прямым эфиром танцевального шоу: «Дело в том, что…».

Как сообщала Politeka, Шоптенко призналась, сколько времени отнимает постановка «Танцев со звездами»: "План на день...".

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