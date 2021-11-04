Відома українська танцівниця і головний хореограф нового сезону "Танців з зірками" Олена Шоптенко розповіла, як виглядає її план на день, здивувавши завантаженим графіком.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Так, Шоптенко вирішила розповісти шанувальникам, скільки справ встигає зробити за день. Багато її завдання явно пов'язані з "Танцями".
"План на сьогодні:
⁃ поставити пару танців;
⁃ обговорити костюми зі стилістами;
⁃ підібрати референси для графіки на номери;
⁃ зняти танцювальний ролик;
⁃ провести пару зі студентами;
⁃ відібрати танцюристів для проекту;
⁃ заїхати в магазин за продуктами;
⁃ купити дитині шапки;
⁃ підібрати музику для ролика;
⁃ і ще купа дрібних завдань", - написала хореограф.
Свій пост Шоптенко супроводила милим селфі, на якому посміхалася незважаючи на таку кількість завдань.
Чоловіка Алли Пугачової Галкіна в Україні наздогнала гірка доля Кіркорова: перші подробиці
Фреймут публічно звернулася до старшої дочки від першого шлюбу, показавши особливі фото: "Злата..."
Пасажири без ковід-сертифікатів влаштували скандал, кадри: "перекрили дорогу і... "
Дікусар після розлучень з Білик і Шоптенко зізнався, кого він шукає: "Хочу, щоб моя жінка..."
Провалом обернувся експеримент із зовнішністю дружини "Холостяка" Добриніна: кадри анти-перетворення
Шанувальники танцівниці тут же відреагували на її пост.
"У цьому вся суть сучасної жінки", "Олена все вийде", "Здоров'я і сил, сильна і стильна Олена", "Вау фото супер приємно дивитися просто милий красивий ангел ми вас дуже любимо. Скажіть будь ласка, ми вас побачимо ще на паркеті Танці з зірками??",- пишуть люди.
Нагадаємо, Шоптенко чесно розповіла, чого позбавляється через "Танців з зірками".
Як повідомляла Politeka, Шоптенко розповіла про проблеми перед прямим ефіром «Танців з зірками».
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" розкрила маловідомий факт, де вона пропадала три роки.