Відома українська танцівниця і головний хореограф нового сезону "Танців з зірками" Олена Шоптенко розповіла, як виглядає її план на день, здивувавши завантаженим графіком.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Так, Шоптенко вирішила розповісти шанувальникам, скільки справ встигає зробити за день. Багато її завдання явно пов'язані з "Танцями".

"План на сьогодні:

⁃ поставити пару танців;

⁃ обговорити костюми зі стилістами;

⁃ підібрати референси для графіки на номери;

⁃ зняти танцювальний ролик;

⁃ провести пару зі студентами;

⁃ відібрати танцюристів для проекту;

⁃ заїхати в магазин за продуктами;

⁃ купити дитині шапки;

⁃ підібрати музику для ролика;

⁃ і ще купа дрібних завдань", - написала хореограф.

Свій пост Шоптенко супроводила милим селфі, на якому посміхалася незважаючи на таку кількість завдань.

Шанувальники танцівниці тут же відреагували на її пост.

"У цьому вся суть сучасної жінки", "Олена все вийде", "Здоров'я і сил, сильна і стильна Олена", "Вау фото супер приємно дивитися просто милий красивий ангел ми вас дуже любимо. Скажіть будь ласка, ми вас побачимо ще на паркеті Танці з зірками??",- пишуть люди.

Нагадаємо, Шоптенко чесно розповіла, чого позбавляється через "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко розповіла про проблеми перед прямим ефіром «Танців з зірками».

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" розкрила маловідомий факт, де вона пропадала три роки.