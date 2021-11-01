Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая стала главным хореографом в новом сезоне «Танців з зірками», рассказала о том, что упускает из-за занятости в проекте.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. Она призналась, что участие в «Танцях» приносит ей не только приятные эмоции.

«Каждый год золотая осень со всеми ее прелестями и яркими красками проходит мимо меня. Дело в том, что в это время я, как правило, плотно занята на «Танці з зірками». И весь этот период проходит или в репетиционных залах и павильоне, или голова настолько забита постановками и разнообразными задачами, что попросту не получается посмотреть по сторонам», - рассказала Шоптенко.

Впрочем, накануне ей все же удалось выкроить пару часов для прогулки в осеннем парке. Танцовщица показала яркие снимки, на которых она позировала среди деревьев и желтой листвы.

«Мы чудесно провели время и договорились повторить. Из чего делаю вывод, что это не осень проходит мимо, а - я не вижу того, что под носом. Ведь там под ногами не только паркет, а ещё и хрустящие желтые листья», - добавила Шоптенко.

Напомним, Шоптенко показала, что происходит между Melovin'ом, Каднаем и Логаем за кулисами.

Как сообщала Politeka, Шоптенко рассказала о проблемах перед прямым эфиром «Танців з зірками».

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" раскрыла малоизвестный факт, где она пропадала три года.