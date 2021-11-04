Известная украинская танцовщица и главный хореограф нового сезона «Танців з зірками» Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее план на день, удивив загруженным графиком.
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Так, Шоптенко решила рассказать поклонникам, сколько дел успевает сделать за день. Многие ее задачи явно связаны с «Танцями».
«План на сегодня:
⁃ поставить пару танцев;
⁃ обсудить костюмы со стилистами;
⁃ подобрать референсы для графики на номера;
⁃ снять танцевальный ролик;
⁃ провести пару со студентами;
⁃ отобрать танцоров для проекта;
⁃ заехать в магазин за продуктами;
⁃ купить ребёнку шапки;
⁃ подобрать музыку для ролика;
⁃ и ещё куча мелких задач», - написала хореограф.
Свой пост Шоптенко сопроводила милым селфи, на котором улыбалась несмотря на такое количество задач.
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Поклонники танцовщицы тут же отреагировали на ее пост.
«В этом вся суть современной женщины», «Алена все получится», «Здоровья и сил, сильная и стильная Алена», «Вау фото супер приятно смотреть просто милый красивый ангел мы вас очень любим. Скажите пожалуйста, мы вас увидим ещё на паркете Танцы со звёздами??», - пишут люди.
Напомним, Шоптенко честно рассказала, чего лишается из-за "Танців з зірками".
Как сообщала Politeka, Шоптенко рассказала о проблемах перед прямым эфиром «Танців з зірками».
Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" раскрыла малоизвестный факт, где она пропадала три года.