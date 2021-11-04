Известная украинская танцовщица и главный хореограф нового сезона «Танців з зірками» Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее план на день, удивив загруженным графиком.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Так, Шоптенко решила рассказать поклонникам, сколько дел успевает сделать за день. Многие ее задачи явно связаны с «Танцями».

«План на сегодня:

⁃ поставить пару танцев;

⁃ обсудить костюмы со стилистами;

⁃ подобрать референсы для графики на номера;

⁃ снять танцевальный ролик;

⁃ провести пару со студентами;

⁃ отобрать танцоров для проекта;

⁃ заехать в магазин за продуктами;

⁃ купить ребёнку шапки;

⁃ подобрать музыку для ролика;

⁃ и ещё куча мелких задач», - написала хореограф.

Свой пост Шоптенко сопроводила милым селфи, на котором улыбалась несмотря на такое количество задач.

Поклонники танцовщицы тут же отреагировали на ее пост.

«В этом вся суть современной женщины», «Алена все получится», «Здоровья и сил, сильная и стильная Алена», «Вау фото супер приятно смотреть просто милый красивый ангел мы вас очень любим. Скажите пожалуйста, мы вас увидим ещё на паркете Танцы со звёздами??», - пишут люди.

Напомним, Шоптенко честно рассказала, чего лишается из-за "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, Шоптенко рассказала о проблемах перед прямым эфиром «Танців з зірками».

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" раскрыла малоизвестный факт, где она пропадала три года.