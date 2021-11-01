Відома українська танцівниця Олена Шоптенко, яка стала головним хореографом у новому сезоні "Танців з зірками", розповіла про те, що упускає через зайнятість у проекті.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Вона зізналася, що участь в «Танцях» приносить їй не тільки приємні емоції.

"Щороку золота осінь з усіма її принадами і яскравими фарбами проходить повз мене. Справа в тому, що в цей час я, як правило, щільно зайнята на «Танці з зірками». І весь цей період проходить або в репетиційних залах і павільйоні, або голова настільки забита постановками і різноманітними завданнями, що просто не виходить подивитися по сторонах", - розповіла Шоптенко.

Втім, напередодні їй все ж вдалося викроїти пару годин для прогулянки в осінньому парку. Танцівниця показала яскраві знімки, на яких вона позувала серед дерев і жовтого листя.

"Ми чудово провели час і домовилися повторити. З чого роблю висновок, що це не Осінь проходить повз, а - я не бачу того, що під носом. Адже там під ногами не тільки паркет, а ще й хрусткі жовте листя", - додала Шоптенко.

Нагадаємо, Шоптенко показала, що відбувається між Melovin'ом, Каднаєм і Логаєм за лаштунками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко розповіла про проблеми перед прямим ефіром «Танців з зірками».

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" розкрила маловідомий факт, де вона пропадала три роки.