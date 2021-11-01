Відома українська танцівниця Олена Шоптенко, яка стала головним хореографом у новому сезоні "Танців з зірками", розповіла про те, що упускає через зайнятість у проекті.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Вона зізналася, що участь в «Танцях» приносить їй не тільки приємні емоції.
"Щороку золота осінь з усіма її принадами і яскравими фарбами проходить повз мене. Справа в тому, що в цей час я, як правило, щільно зайнята на «Танці з зірками». І весь цей період проходить або в репетиційних залах і павільйоні, або голова настільки забита постановками і різноманітними завданнями, що просто не виходить подивитися по сторонах", - розповіла Шоптенко.
Втім, напередодні їй все ж вдалося викроїти пару годин для прогулянки в осінньому парку. Танцівниця показала яскраві знімки, на яких вона позувала серед дерев і жовтого листя.
Чоловік Пугачової Галкін змінився до невпізнання і налякав виглядом: "Конкурент Михайлу Галустяну"
Схудла на 25 кілограмів дружина "Холостяка" Михайлюка розкрила свій секрет: "Через два місяці..."
"Коли цей жах закінчиться": українців вразила трагедія з трьома дітьми на трасі
"На всю маршрутку кричить, виходьте": в Одесі копи виганяють людей з транспорту, кадри
Осадча покинула Україну, залишивши 2-місячного сина на Горбунова: несподівані кадри
"Ми чудово провели час і домовилися повторити. З чого роблю висновок, що це не Осінь проходить повз, а - я не бачу того, що під носом. Адже там під ногами не тільки паркет, а ще й хрусткі жовте листя", - додала Шоптенко.
Нагадаємо, Шоптенко показала, що відбувається між Melovin'ом, Каднаєм і Логаєм за лаштунками.
Як повідомляла Politeka, Шоптенко розповіла про проблеми перед прямим ефіром «Танців з зірками».
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" розкрила маловідомий факт, де вона пропадала три роки.