Известная танцовщица и главный хореограф шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая является бывшей женой Дмитрия Дикусара, рассказала о страданиях участников на проекте.

Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко является известной украинской танцовщицей и главным хореографом на проекте "Танці з зірками". Ранее она сама была участницей этого шоу, но показав потрясающий результат и талант получила работу в проекте. Также она является бывшей женой известного танцора и хореографа Дмитрия Дикусара, который сейчас принимает участие в шоу вместе с Ольгой Харлан.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. У себя в Сториз Алена Шоптенко предложила поклонникам задать ей вопросы и пообщаться с ними. У неё спросили, что бы она поменяла в шоу "Танці з зірками". В ответ танцовщица рассказала, что в профайлах к номерам не показывают главного.

"Я бы немного изменила подачу звезд в профайлах. Больше показывала и говорила про то, как пары преодолевают трудности на пути к победе. Как много работают, страдают на паркете или падают во время поддержек на репетициях. Много процессов на репетициях остается за кадром", - поделилась Алена Шоптенко.

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