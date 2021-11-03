Украинский хореограф, участник шоу «Танцы со звездами» Дмитрий Дикусар рассказал о своих близких отношениях с матерью, а также признался, какую женщину он ищет.

Как сообщает Politeka.net, Дикусар был дважды женат – на певице Ирине Билык и хореографе Алене Шоптенко.

«Моя мама – это лучший мой друг. И, наверное, столько тайн, сколько знает она, не знает никто. Она мой психолог, а я ее психолог. Это не общение как мама и сын, а больше как умный человек общается с умным человеком», - объяснил хореограф в интервью ЖВЛ.

Как известно, мама поддержала брак сына с известной певицей Ириной Билык, которая была старше его на 15 лет.

«Она не советует ничего, если ее не спрашивают. Если она видит, что в ее совете нет необходимости, она ничего не говорит», - отметил Дикусар.

По словам хореографа, в женщине для него главное – доброта. Он не может представить рядом с собой злую женщину, даже если она будет невероятно красивой.

«Хочу, чтобы моя женщина была мудрая», - заявил он.

Напомним, что Дикусар рассказал о главной женщине в своей жизни: "Мне повезло".

Как сообщала Politeka, Дикусар и Харлан не вышли на паркет "Танців з зірками": "Пора закрывать шоу...".

Также Politeka писала, что Дикусар впечатлил трюками на пилоне: «Это просто разрыв».