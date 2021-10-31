Український хореограф, учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар став запрошеною зіркою в ще одному популярному видовищному проекті.

Як повідомляє Politeka.net, Дікусар виявився Нептуном з шоу "Маскарад". В останньому випуску він вразив усіх танцями на пілоні.

"Це шоу було найбільшим викликом у моєму "телевізійному житті". За 10 днів мені потрібно було освоїти нові навички і видати максимальний результат. І якби не команда професіоналів, нічого б не вийшло. Рівень цих майстрів вразив мене до глибини душі! І окрема подяка продюсеру @zavaduk за довіру і запрошення на це приголомшливе шоу! І це лише верхівка айсберга...", - зазначив артист.

У коментарях Дікусару залишили масу приємних слів.

«Ви вчора показали такий клас, і в інші дні виступ на пілоні, повітряна акробатика - це неймовірно!", "Діма, талант", "Найкрасивіший номер в цьому шоу!", "Боже, це просто чудово. Я завжди вами захоплювалася, але це просто розрив", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дікусар буде танцювати не тільки з Харлан: розкрито ім'я нової учасниці.

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