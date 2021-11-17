Известный украинский актер и участник "Танців з зірками" Артур Логай рассказал о своих сыновьях, один из которых родился в прошлых отношениях.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер Артур Логай, который в свои 28 лет воспитывает двоих сыновей, в интервью Кате Осадчей раскрыл подробности личной жизни. Так, стало известно, что у артиста есть старший внебрачный сын Герман, который родился в прошлых отношениях актера. С мамой мальчишки Оксаной Артур не был в браке.

А женился он в 2018 году с Евгенией Павленко, которая вскоре родила ему еще одного сына Леву. При этом, как уверяет Логай, братья отлично ладят между собой, как и родители.

"Мы просто разошлись, так бывает, что нет любви и все. Каких-то сложных моментов не было, потому что мы все любим наших детей. Ради них можно общаться и уважать друг друга, потому что мы знаем, для чего мы это делаем – для счастья наших детей", - поделился Артур.

Напомним, Артур Логай показал, как "издевается" над своей партнершей по "Танцях з зірками": "Там сиди".

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