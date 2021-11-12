Украинский актер Артур Логай, который участвовал в пятом сезоне шоу "Х-Фактор", а сейчас продолжает выступать на паркете "Танців з зірками", показал, как подшутил над своей партнершей Анной Карелиной.

Как пишет Politeka.net, Логай начал свою карьеру с талант-шоу "Х-Фактор". После этого Артур пошел в школу кино, где отучился два года, а потом дебютировал в фильме "Волшебники". Логай успел сняться в нескольких фильмах и сериалах, где получал и главные роли. А в 2021 году актера пригласили в шоу "Танці з зірками". В партнеры Артур получил танцовщицу Анну Карелину. Пара уже вошла в топ 4 и до финала остался один шаг. Не забывает Логай и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Артур показал, как шутит над Анной. Девушка была за стеклом, пока он ее дразнил. Карелина была в леопардовом наряде и подыгрывала Логаю.

"Кошка, понял, за стеклом. Ничего не сможешь сделать. Там сиди. Ой, ребята, сколько сюрпризов ждет вас в это воскресение", - сказал Артур.

"Опасные кошки за стеклом. Ребят, сколько же сюрпризов вас ждет в это воскресенье", - написал Артур.

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