Известная украинская актриса и судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина, которая победила в "Танцях з зірками", рассказала, за кого болеет в новом сезоне танцевального шоу.
Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", а сейчас стала судьей нового сезона "Україна має талант", Ксения Мишина в 2019 году победила на шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом.
В своем Instagram звезда призналась, что в восьмом сезоне она болеет за пару звезды сериалов "Моя любимая Страшко" и "Киев днем и ночью" Артура Логая и его партнершу Анну Карелину.
"Логаюшка, какой ты замечательный папа, какая замечательная у тебя семья. Болею за тебя!",- написала Мишина.
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Напомним, что в десятом выпуске "Танців з зірками", который был посвящен семье, проект покинула фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая, которая танцевала с Юрием Мешковым.
Ранее Politeka писала, что судья "Україна має талант" Мишина резко ответила на критику и обвинения в основании: "Уже за это можно...".
Напомним, что экс-участница "Холостяка" поразила Мишину и Притулу на "Україна має талант": "сумасшедшая...".
A еще Politeka сообщала, что сын судьи "Україна має талант" Мишиной довел маму до хохота изменившимся голосом: "Добрый вечер, Украина".