Актриса победила в 2019 году с Евгением Котом

Известная украинская актриса и судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина, которая победила в "Танцях з зірками", рассказала, за кого болеет в новом сезоне танцевального шоу.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", а сейчас стала судьей нового сезона "Україна має талант", Ксения Мишина в 2019 году победила на шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом.

В своем Instagram звезда призналась, что в восьмом сезоне она болеет за пару звезды сериалов "Моя любимая Страшко" и "Киев днем и ночью" Артура Логая и его партнершу Анну Карелину.

"Логаюшка, какой ты замечательный папа, какая замечательная у тебя семья. Болею за тебя!",- написала Мишина.

Напомним, что в десятом выпуске "Танців з зірками", который был посвящен семье, проект покинула фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая, которая танцевала с Юрием Мешковым.

Ранее Politeka писала, что судья "Україна має талант" Мишина резко ответила на критику и обвинения в основании: "Уже за это можно...".

Напомним, что экс-участница "Холостяка" поразила Мишину и Притулу на "Україна має талант": "сумасшедшая...".

A еще Politeka сообщала, что сын судьи "Україна має талант" Мишиной довел маму до хохота изменившимся голосом: "Добрый вечер, Украина".