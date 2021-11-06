Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка", а зараз суддя проекту "Україна має талант" Ксенія Мішина показала, як її веселить маленький син Платон, з яким вона проводить вечір.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася милими сімейними кадрами у своїх сторіз.

Судячи з нових відео, вечір суботи Мішина і її син Платон провели в гостях. Хлопчик розважався з іншими дітьми і веселив свою маму.

Одним з розваг дітей стали кульки з гелієм. Платон також спробував вдихнути газ і змінити свій голос на очах у мами.

На відео хлопчик зробив вдих з кульки і почав наспівувати "Бамболейло-бамболейло" мультяшним голосом. За кадром можна було почути заливистий сміх Мішиної.

Пізніше Платон зробив ще один вдих і повернувся до камери зі словами: «Добрий вечір, Україно», чим знову насмішив маму.

Варто відзначити, що Мішина багато часу проводить з сином, адже вона виховує його одна. Актриса майже ніколи не говорить про його батька, проте зазначає, що їхні стосунки закінчилися погано і зараз він не бере участі в житті сина.

Нагадаємо, малолітній син судді "Україна має талант" Мішиної кардинально змінив образ, пофарбувавши волосся.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як і з ким проводить вихідні після розриву з Еллертом.

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