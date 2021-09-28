Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала судьей шоу "Україна має талант", похвасталась новым образом своего сына
Как пишет Politeka.net, 9-летний Платон очень любит экспериментировать с образами, в чем Мишина ему с удовольствием помогает. Мальчик нередко выбирает модные стрижки, а также красит волосы, несмотря на столь юный возраст. Однажды Мишина даже разрешила Платону покрасить волосы в синий цвет.
«Пока я работаю, мой сын меняет свой образ. Потом покажу результат», - рассказала Мишина, пока сидела в гримерке.
Позже красотка показала своего сына, который в этот раз не только сменил прическу, но и покрасил волосы в светлый цвет.
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«Итак, мы в очередной раз сменили образ. Подстриглись, помелировались. Пацан довольный», - подписала фото с Платоном гордая мать.
Как известно, актриса Ксения Мишина воспитывает мальчика одна. С отцом ребенка она разошлась.
Напомним, что Ксения Мишина придавила мужчину к гвоздям, решив проверить его талант: "Практика для души".
Еще Politeka писала, что Ксения Мишина нарвалась на критику из-за странной прически: «Ксения, зачем вы...».
Также Politeka сообщала, что Ксения Мишина честно рассказала о нелюбимой работе: «Мало платят...».