Суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина показала новий образ

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою. Красуня в 2019 році перемогла в "Танцях з зірками", а в 2020 році вирішила стати першою "Холостячкою" України. Тепер дівчину запросили судити на шоу" Україна має талант " разом з Сергієм Притулою і Євгеном Котом. Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться всім цікавим.

У сторіс красуня вирішила показати, на які зміни вирішила піти. Як можна зрозуміти, Ксенія вирішила зробити чубок.

"Так, починається мій знімальний день, чіпляють мою чолочку, зараз все буде красиво, поки не звертайте увагу", - сказала Мішина.

Через деякий час Ксенія вирішила записати ще один сторіс. Як виявилося, красуню стали сильно критикувати в личку через нову зачіску.

"Слухайте, друзі. Я стільки повідомлень отримую. Тому що: "Ксенія, навіщо ви зробили цю чубок, вона вам не йде, вам набагато краще без". Це для кіно, в житті я ніколи не зроблю собі чубок", - розповіла Мішина.

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