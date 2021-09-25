Українська актриса Ксенія Мішина, суддя "Україна має талант", показала себе і розповіла про нелюбиму роботу

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є успішною українською актрисою. Красуня в 2019 році перемогла на шоу "Танці з зірками", де партнером у неї був Євген Кот. Після цього дівчина вирішила спробувати знайти любов, ставши героїнею шоу"Холостячка". На проекті переміг Олександр Еллерт, але нещодавно Ксенія розірвала стосунки, а після цього стала суддею проекту "Україна має талант".

Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. Красуня на новому відео в сторіс розповіла про нелюбиму роботу.

"Привіт. Сьогодні прочитала цікаве дослідження. Хочу з вами поділитися. Тільки уявіть, 70% у всьому світі так чи інакше не люблять свою роботу. Звичайно, причин може бути безліч, але ви спробуйте вгадати найголовнішу", - сказала Мішина.

Красуня також додала чотири варіанти відповіді:

A. Немає Зростання.

B. мало платять.

C. дратує начальство.

D. занадто складно.

Нагадаємо, кинутий Мішиною Еллерт заговорив про участь у новому проекті

А ще Politeka писала, що" Холостячка " Мішина придавила чоловіка, заодно перевіривши його талант

Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" з Мішиною Еллерт показав, як змінився після проекту



