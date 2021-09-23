Головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" і суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина забралася верхи на чоловіка і зважилася перевірити його талант

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".

Цього разу на сторінці шоу "Україна має талант" в Instagram опублікували нове фото. На знімку - актриса Ксенія Мішина стоїть босоніж на торсі одного з учасників шоу.

"В один зі знімальних днів телекастингів "Україна має талант" на сцену вийшов учасник Станіслав Скочко з метою продемонструвати силове шоу і показати, на що здатне людське тіло. Стас займається силовим екстримом. Він вирішив поєднати свої можливості і придумав унікальну вправу, за допомогою якої і став рекордсменом книги рекордів України. Суддя проекту Ксенія Мішина вирішила особисто перевірити здібності цього учасника і оцінити його талант. І сама стала на цвяхи на сцені шоу!

Нагадаємо, актриса і суддя Ксенія Мішина тривалий час займається різними енергетичними практиками, їздить на ретрит і розвиває свою духовність, чим часто ділиться з передплатників в соцмережах. Серед практик вона дізналася і стояння на цвяхах. "Стояння на цвяхах-приголомшливий досвід, під час якого з'являється можливість зустрітися з самою собою і своїм внутрішнім світом через те, що ти проживаєш. І коли ти його долаєш, ти очищуєшся, зміцнюєш свою силу волі і можеш переосмислити багато ситуацій свого життя, смисли і істину того, чим ти займаєшся, і те, що відбувається навколо і всередині тебе. Це практика для душі, а не тіла. Але досягти глибини своєї душі ти можеш, тільки відчувши і зрозумівши своє тіло, ставши з ним одним цілим", - коментує практику Ксенія Мішина",- пишуть на акаунті.

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