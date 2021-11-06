Известная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка», а сейчас судья проекта «Україна має талант» Ксения Мишина показала, как ее веселит маленький сын Платон, с которым она проводит вечер.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась милыми семейными кадрами в своих Сториз.

Судя по новым видео, вечер субботы Мишина и ее сын Платон провели в гостях. Мальчик развлекался с другими детьми и веселил свою маму.

Одним из развлечений детей стали шарики с гелием. Платон также попробовал вдохнуть газ и изменить свой голос на глазах у мамы.

На видео мальчик сделал вдох из шарика и начал напевать «Бамболейло-бамболейло» мультяшным голосом. За кадром можно было услышать заливистый смех Мишиной.

Позже Платон сделал еще один вдох и повернулся к камере со словами: «Добрий вечір, Україно», чем снова насмешил маму.

Стоит отметить, что Мишина много времени проводит с сыном, ведь она воспитывает его одна. Актриса почти никогда не говорит о его отце, однако отмечает, что их отношения закончились плохо и сейчас он не принимает участия в жизни сына.

Напомним, малолетний сын судьи «Україна має талант» Мишиной кардинально сменил образ, покрасив волосы.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как и с кем проводит выходные после разрыва с Эллертом.

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