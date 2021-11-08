Відома актриса, "Холостячка" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина пояснила, чому натиснула золоту кнопку на виступі менталістів.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Також актриса є суддею шоу "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина вирішила пояснити, чому вона натиснула золоту кнопку на виступі менталістів.

"Я ще хотіла поговорити з вами щодо вчорашнього ефіру "Україна має талант" і моєї золотої кнопки, тому що прочитала дуже багато коментарів з приводу того, що це все підстава. Судді підстава, менталісти підстава, пристрій в очах / вухах / у роті, це азбука Морзе, це він відстукував правим пальцем лівої ноги й так далі", - поскаржилася Ксенія Мішина.

"Хлопці! Вже за це можна натиснути золоту кнопку. Така магія творилася на сцені та досі ніхто з департаментів не розгадав і не знає, в чому ж ця магія, і в чому секрет. Тому якщо у вас є версія, можете мені написати та виграти 100 тисяч доларів", - запропонувала суддя "Україна має талант".

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