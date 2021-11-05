Известная украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина, которая является судьей шоу "Україна має талант", примерила фильтр и показала себя.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из судей шоу "Україна має талант".

Так, на этот раз актриса опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина, сидя в машине, решила попробовать на себе фильтр в социальных сетях. Под этим фильтром у неё стала идеальная кожа и натуральный макияж.

"Боже, вот это фильтры, какая красота! Представляете, он такой пишет: "Вау, какая ты красивая! Пойдем на свидание", а ты ему "Конечно, пойдем". Приходишь на свидание, а там Алиэкспресс", - пошутила Ксения Мишина

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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