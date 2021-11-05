"Холостячка" и победительница "Танців з зірками" Ксения Мишина, которая стала судьей "Україна має талант", отправила одного из участников шоу в финал.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является успешной актрисой, которая снялась во множестве картин. Несколько лет назад артистка вышла на паркет "Танців з зірками", а после этого стала первой "Холостячкой". Теперь Мишину пригласили судить проект "Україна має талант", который был на паузе несколько сезонов.

В промо к новому выпуску было показаны отрывки выпуска на Ютуб-канале шоу. На одном из них Ксения Мишина нажала золотую кнопку. Это значило, что участник проходит сразу в финал. Также частично были показаны выступления самих участников и эмоции судей.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Україна має талант, огонь", "Это очень круто, особенно, когда девушка стояла на человеке", "Это отвал башки, очень красиво, супер", "Я аж заплакал".

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