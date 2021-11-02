Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, звезда шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант», показал, как готовится к съемкам.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 38-летний шоумен поделился кадрами со съемок. Решетник был при полном параде – он позировал в стильном образе, в котором всегда появляется в шоу. Телеведущий сидел на диване, позируя на камеру.

«Нееет… это не реклама диванов:)) Это мы готовим для вас самые лучшие шоу страны! Хотя и диван классный», - подписал фото телеведущий.

В комментариях любимцу публики оставили массу приятных слов.

«Очень красивый! И диван тоже», «Лучшее шоу и лучший ведущий», «Гриша, ты самый стильный ведущий», «Какой красивый мужчина», «Мужчина мечты», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Решетник уже долгое время является главным ведущим телеканала «СТБ». Ему отдают самые рейтинговые шоу на канале, в результате чего его популярность постоянно растет.

Напомним, что Григорий Решетник вслед за Эллертом насмешил странными усами: «Похожи на…».

А еще Politeka писала, что Григорий Решетник выплеснул накипевшее: "Почему ребенок должен…".

Также Politeka сообщала, что Решетник ушел в отрыв, заставив волноваться за себя: «Гриша, все хорошо?».