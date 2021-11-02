Шоумен і ведучий проектів "Холостяк/Холостячка" та "Україна має талант" Григорій Решетник підняв актуальну тему, висловивши своє невдоволення.

Так, 38-річний Решетник, у якого підростають троє синів, причому найстарший вже школяр, вилив накопичений негатив у своєму мікроблозі в Instagram, заговоривши про дистанційне навчання, передає Politeka.net.

Григорій доповнив пост знімком, на якому постав разом із сином, 8-річним Іваном. Їхні обличчя говорять самі за себе. Ведучий популярних українських шоу не розуміє, чому його дитина змушена сидіти вдома, замість того, щоб спілкуватися з однолітками.

"Чому моя дитина повинна другий рік поспіль вчитися вдома - онлайн??? Сидіти перед комп'ютером сім годин вдень, не спілкуватися з однолітками і вчителями наживо, не відвідувати спортивні секції та розвиваючі гуртки… У нас дуже хороша школа і відповідальні вчителі, які вакциновані на 100% і готові приймати учнів у школі! Ми - батьки, також давно вакциновані! Ну невже через рік-півтора не можна було підготуватися до повторної хвилі – проінформувати населення, виписати чіткі правила і терміни, а не міняти їх з понеділка на п'ятницю... Ну як так... 🤯", - обурився Решетник.

Українці бурхливо обговорюють цю проблему в коментарях:

"Тому що нашому уряду не потрібен освічений народ на жаль! 😢"

"потрібно кероване "стадо". Вибачте, але факт ((("

"Це по всьому світу, при чому тут Україна"

"А якщо я і моя сім'я, не хочемо робити щеплення. Що тоді?"

"У вас хоч дистанціонка, а в нас третій тиждень канікул😢 взагалі кошмар..."

"У мене таке ж питання??? Дистанційне навчання, це не вчення😣"

"Треба звикати і перебудовуватися. За онлайном майбутнє - це жахливо, якщо насправді так буде в майбутньому!"

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