Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде популярні шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант", здивував несподіваною зміною іміджу.

Як пише Politeka.net, в Instagram 38-річний шоумен опублікував відео, на якому постав з густими вусами. Решетник був у старовинному костюмі, який надів заради зйомок.

"Залишати вуса?",- підписав відео телеведучий, звертаючись до своїх шанувальників.

У коментарях йому залишили масу відгуків. Багато хто посміявся над його безглуздими вусами.

"Вуса можна не залишати, а все інше нехай буде", «Гриша, ви схожі на Леонсіо зі знаменитого серіалу «Рабиня Ізаура», «О боги) ніііі», «потрібно напевно у Христини запитати)», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що переможець «Холостячки» Олександр Еллерт раніше теж насмішив шанувальників своїми вусами. Комік вирішив відростити вусики, але шанувальники не оцінили це рішення.

"Гусар", - жартівливо називав себе Еллерт, поки не збрив вуса.

Нагадаємо, що Григорій Решетник похвалився засмаглою дружиною в міні-шортиках: "Гриша, вам терміново треба...".

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