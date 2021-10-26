Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде популярні шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант", здивував несподіваною зміною іміджу.
Як пише Politeka.net, в Instagram 38-річний шоумен опублікував відео, на якому постав з густими вусами. Решетник був у старовинному костюмі, який надів заради зйомок.
"Залишати вуса?",- підписав відео телеведучий, звертаючись до своїх шанувальників.
У коментарях йому залишили масу відгуків. Багато хто посміявся над його безглуздими вусами.
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"Вуса можна не залишати, а все інше нехай буде", «Гриша, ви схожі на Леонсіо зі знаменитого серіалу «Рабиня Ізаура», «О боги) ніііі», «потрібно напевно у Христини запитати)», - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що переможець «Холостячки» Олександр Еллерт раніше теж насмішив шанувальників своїми вусами. Комік вирішив відростити вусики, але шанувальники не оцінили це рішення.
"Гусар", - жартівливо називав себе Еллерт, поки не збрив вуса.
Нагадаємо, що Григорій Решетник похвалився засмаглою дружиною в міні-шортиках: "Гриша, вам терміново треба...".
Раніше Politeka писала, що Решетник дав жару зі своєю колегою: "це взагалі законно?".
A ще Politeka повідомляла, що Решетник в плавках поскаржився на фігуру:"мрію мати таку ж...".