Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде популярні шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант", зробив зізнання, на яке бурхливо відреагували в мережі.
Як пише Politeka.net, 38-річний шоумен поділився новим постом в Instagram.
Решетник показав фото, на якому був зображений, наминаючи тістечко.
«У дитинстві мені не можна було їсти солодкого, тому зараз майже кожен день відриваюся. А ви любите солодке? І, можливо, маєте пораду, як перестати його їсти в такій кількості?» ,- написав телеведучий.
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Відзначимо, думки користувачів Мережі з цього приводу розділилися. Хтось вважає нормальним слідувати за своїми бажаннями. У той же час інші закликали Решетника бути обережніше з солодким.
"Якщо хочеться. Треба насолоджуватися тим, що любиш», «солодке шкодить здоров'ю. Просто намагатися себе контролювати", "багато солодощів-шкідливо для здоров'я і зайві кілограми" « " Гриша, все добре?» - писали в коментарях до посту.
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