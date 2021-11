Телеведущий Сергей Притула, судья "Україна має талант", преподал урок коллегам Евгению Коту и Ксении Мишиной, рассмешив Лилию Подкопаеву.

Как пишет Politeka.net, Сергей Притула, популярный телеведущий, стал новым судей "Україна має талант". Также судьями стали партнеры по "Танцям з зірками" Ксения Мишина и Евгений Кот, которые победили на проекте. Приглашенным судьей стала Лилия Подкопаева в третьем выпуске.

На страничке проекта в социальной сети Инстаграм появилось видео, где Притула преподал урок для Ксении Мишиной и Евгению Коту, рассмешив подкопаеву.

"Sorry but excuse me!, как говорят у нас на Атланщине. В джордиевской области", - сказал Притула.

"Sorry but excuse me! Забирайте на случай сложных переговоров", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели ролик почти 500 раз и не писали комментарии.

Напомним, Сергей Притула рискнул посмеяться над внешним видом Никитюк при всей стране

А еще Politeka писала, что 13-летний участник довел Мишину до мурашек, а Притулу до слез на "Україна має талант"

Также Politeka сообщала, что судьям "Україна має талант" Мишиной и Коту пришлось глотать слезы на первом же кастинге