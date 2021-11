Телеведучий Сергій Притула, суддя "Україна має талант", дав урок колегам Євгену Коту та Ксенії Мішиній, розсмішивши Лілію Подкопаєву.

Як пише Politeka.net, Сергій Притула, популярний телеведучий, став новим суддею "Україна має талант". Також суддями стали партнери по "танцях з зірками" Ксенія Мішина та Євген Кот, які перемогли на проекті. Запрошеним суддею стала Лілія Подкопаєва в третьому випуску.

На сторінці проекту в соціальній мережі Instagram з'явилося відео, де Притула дав урок для Ксенії Мішиної і Євгену Коту, розсмішивши подкопаєву.

"Sorry but excuse me!, як кажуть у нас на Атлантщині. В йордіївській області", - сказав Притула.

"Sorry but excuse me! Забирайте на випадок складних переговорів", - написано було під відео.

Фанати подивилися ролик майже 500 разів і не писали Коментарі.

