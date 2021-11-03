Телеведущий Сергей Притула посмеялся над внешним видом коллеги по цеху Леси Никитюк во время программы "Хто зверху?".

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк, как и Сергей Притула, являются успешными телеведущими и звездами "Нового канала". Звездный тандем работает над несколькими проектами, в том числе и "Хто зверху?".

Так, появилось новый выпуск популярного проекта. Его опубликовали на официальном аккаунте "Нового канала" в Ютубе.

В эпизоде программы Леся спросила у Сергея, можно ли ей выйти в домашних тапочках. Притула ответил утвердительно, после чего Никитюк вышла.

"Это же как у тебя дома ужасно, что ты по хате в резиновых ходишь?", - спросил Притула, смеясь над нарядом Леси.

"Я настолько приросла до этой программы, что чувствую себя как дома", - ответила Никитюк Сергею.

Фанаты посмотрели видео шесть тысяч раз и поставили несколько десятков лайков в Ютуб.

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