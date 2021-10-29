Известная телеведущая Леся Никитюк отреагировала на страшную трагедию, которая произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где была застрелена оператор Галина Хатчинс.

Как передает Politeka.net, недавно стало известно, что на съемочной площадке фильма "Ржавчина", популярный актер Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс, после чего она умерла.

Известный режиссер Александр Роднянский прокомментировал эту ситуацию на своей странице в Инстаграм. Он считает, что тяжело поверить в то, что это произошло случайно.

"Я не могу перестать думать о чудовищной трагедии, произошедшей на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

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Сложно представить себе, что чувствует актер Алек Болдуин, случайно (!) застреливший оператора Галину Хатчинс. Помощник режиссера, давший Болдуину оружие, заряженное боевым (!!) патроном, сказал, что оно не заряжено...

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У неё остались муж и восьмилетний сын...В память о Галине Хатчинс, Американский институт кино учредил стипендию её имени, которая «будет поддерживать начинающих женщин-операторов».

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Как же грустно...", - высказался Александр Роднянский.

Леся Никитюк не смогла остаться в сторону и отреигировала на эту трагедию: "Боже, это так страшно. Меня так тронуло это происшествие".

Напомним, Погибшей Галине Хатчинс было 42 года. Она родилась в Украине в семье военного. А детство провела за полярным кругом. У Галины остался муж Мэтью Гатчинс и маленький сын Андрос, которого она родила в 2013 году.

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