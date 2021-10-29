Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, показала себя в ярком наряде.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк позирует на камеру в разных позах, показывая свой наряд. На ней бежевое платье-свитер с пышной вставкой на юбке. Также, стоит отметить, что телеведущая кардинально сменила прическу, и теперь у неё длинные косички.

"Кто так же долго ждал выходных, ставьте в комментариях и они начнутся завтра", - дала совет Леся Никитюк.

Под фото фанаты телеведущей оставили ей множество комплиментов: "А так можно было?)) я бы ещё в понедельник сделала", "Красавица", "Топовая Шахерезада", "Какое хорошее платье", "Очень красиво! Аж себе токую же захотела", "Какое платье хорошее", "Куколка".

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