Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам, как она выглядела 16 лет назад; на фото звезда залезла на дерево и говорила по телефону.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя Леся Никитюк засветилась на телевидении в программе "Рассмеши комика", впоследствии звезда вела тревел-программу "Орел и Решка", стала ведущей шоу "Кто сверху", "Кто против блондинок", а также запустила собственный проект про Украину на YouTube "Ле Маршрутка".

В Instagram за Лесей следит почти четыре миллиона человек. Так, Никитюк часто рассказывает поклонникам, как прошел ее день и делится личными фотографиями. На этот раз Леся решила показать, как она выглядела в 2005 году. Так, 18-летняя Леся вылезла на дерево и говорила по телефону.

"Разговор с мамой. 2005 год.

p.s. После этого фото, как минимум, мне должен предложить контракт Киевстар, Диджус и даже Мобилыч😂", - написала Леся.

Тема разговоров по телефону 16 лет назад близка поклонникам телеведущей, они написали много комментариев.

" 😂😂😂 Ты ей сказала-перезвони - за 1сек? Но случайно не успела и сняло гривну?) 😂🤦🏽‍♀️ ", "Вот были времена 😂 ", "Ха-ха. А кто еще помнит Джинс? Эх, были времена... 😂 😂 😂 ", " 😂 😂 😂 Ой. У нас в деревне у бабы так было. Чтобы позвонить нужно было вылезти на грушу 😂 ", "Вспомнилось: "Галя, я в маршрутке!", "Люблю Ваш юмор, Леся Ивановна! 🔥", "Ага, а еще когда разговаривали по 2 секунды бесплатно 🤣🤣🤣", " 🔥🔥🔥🔥И у меня была такая кофточка и кеды. Даже диджус посекундно" , "У меня были точно такие кеды 😂 ", " Кеды с Хмельницкого базара? У меня тоже такие были 😂 ", - написали в сети.

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