Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка активно знімається в багатьох телешоу, показала несподівані кадри з молодою копією Андрія Данилка.

Популярна телеведуча часто знімається в різних роликах, хвалиться кадрами в Instagram і дивує образами, які використовує для залучення уваги. Цього разу Нікітюк насмішила несподіваними кадрами.

Як виявилося, телеведуча під час перегляду фільму раптово знайшла двійника свого близького колеги і товариша – Андрія Данилка. І поспішила Нікітюк все виставити в сторі:

"А ви знали, що молодий Андрій Данилко знявся у фільмі Суддя Дредд» - написала Нікітюк з гумором і опублікувала короткий уривок з відео, в якому засвітила обличчя актора.

Багато користувачів, побачивши голосування від Нікітюк погодилися з дивовижною схожістю, більшість оцінили ролик.

Нагадаємо, Нікітюк нещодавно відсвяткувала свій 34-й день народження. Зірка є однією з найбільш затребуваних телеведучих країни. За Лесею стежать мільйони українців в Instagram, де артистка розважає фанатів і часто жартує.

"Давно збирала гроші на штори. Дуже не люблю, знаєте, коли сонце в очі світить. І нарешті купила найкрутіші штори цього сезону-штори Celine", - розповіла Леся на відео.

Нагадавши, Нікітюк похвалилася особливим подарунком від мами і натякнула, що вже не самотня

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