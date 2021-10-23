Телеведущая Леся Никитюк, которая на днях отпраздновала день рождения, похвасталась неожиданным презентом, от которого в диком восторге.

Так, 34-летняя звезда показала в "сториз" у себя в Инстаграм, как распаковывает свои подарки, передает Politeka.net.

После роскошных букетов цветов и коробочек с украшенями Леся перешла к более практичному презенту.

"Ну какая же вечеринка 90-х без такого подарка для именниницы. Мама Кэт мне презентовала две подушечки и одеяло. Пожалуйста, чтобы Лесечка сладко спала после съемочных дней, после работы в павильоне", - говорит на кадрах Никитюк, восхищаясь качеством мягкой постели.

"Мамуля, спасибо!!! Скоро этим одеялом кто-то будет меня укрывать", - заядлая холостячка заинтриговла подписью.

Отметим, 19 октября Леся отпраздновала день рождения в элитном ресторане Киева, устроив вечеринку диско в стиле 90-х. Из звезд на мероприятии был замечен только комик Роман Мищеряков, другие знаменитости оставили свои поздравления на страничке Леси в соцсети.

Гости пришли согласно дресс-коду, а вот сама Никитюк блистала в серебристом комбинезоне и желтых туфлях, накинув "шаль" из золотистой мишуры.

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