Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая 19 октября отпраздновала 34-й день рождения, показала, как проходило торжество, опубликовав фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной отечественной телеведущей, которая блистает в шоу "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", а также других. Несколько дней назад Никитюк отпраздновала 34-й день рождения. Звезда в социальной сети Инстаграм показала, как отпраздновала эту важную дату.

На фото Леся появилась в ярком розовом платье, а сверху накинула шубку. Никитюк на первом фото радовалась конфетти, на втором пыталась задуть свечи, а на последнем фото - кусает кусочек торта с довольно забавным выражением лица.

"Друзяшки, если полистать эти фото, сразу понимаешь какой я человек:

1 Я радуюсь каждому моменту!

2 Я всегда стараюсь делать невозможно (ну те свечи даже ветер не может задуть)

3 Я просто думала что фотограф уже ушел", - написала Леся.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вторая фотография Леся", "Все фото просто огонь. Люблю таких людей как вы (немножко остались ребенком это так круто)", "Ахаха. Леся - ты невероятна", "1 фото - подумала, что Адель".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" засветила Никитюк в свадебном платье и длинной фате

А еще Politeka писала, что Никитюк в блестящем комбинезоне не сдержала чувств после удачного праздника

Также Politeka сообщала, что Никитюк сверкнула красотой перед мужем Дорофеевой Дантесом, надев розовое мини



