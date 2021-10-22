Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая 19 октября отпраздновала 34-й день рождения, показала, как проходило торжество, опубликовав фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной отечественной телеведущей, которая блистает в шоу "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", а также других. Несколько дней назад Никитюк отпраздновала 34-й день рождения. Звезда в социальной сети Инстаграм показала, как отпраздновала эту важную дату.
На фото Леся появилась в ярком розовом платье, а сверху накинула шубку. Никитюк на первом фото радовалась конфетти, на втором пыталась задуть свечи, а на последнем фото - кусает кусочек торта с довольно забавным выражением лица.
"Друзяшки, если полистать эти фото, сразу понимаешь какой я человек:
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1 Я радуюсь каждому моменту!
2 Я всегда стараюсь делать невозможно (ну те свечи даже ветер не может задуть)
3 Я просто думала что фотограф уже ушел", - написала Леся.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вторая фотография Леся", "Все фото просто огонь. Люблю таких людей как вы (немножко остались ребенком это так круто)", "Ахаха. Леся - ты невероятна", "1 фото - подумала, что Адель".
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" засветила Никитюк в свадебном платье и длинной фате
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