Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала сверкающий диско-образ, в котором отгуляла свой день рождения, и поделилась впечатлениями от праздника.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. 19 октября Никитюк отпраздновала свое 34-летие. По случаю праздника звезда закатила шумную вечеринку в стиле «дискотеки 90-х» в одном из заведений Киева.

«Best birthday ever! Друзья вчера был лучший день рождения за всю историю моей жизни! Я очень счастлива, что имею таких друзей. Спасибо всем за поздравления! Фото еще будут)», - написала в новом посте Леся.

В публикации ведущая позировала одна и со своими друзьями на ярком фоне, стилизованном под скомканную фольгу. Для вечеринки Никитюк надела эффектный облегающий комбинезон из плотной серебристой ткани с разноцветными «металлическими» разводами. Дополнила образ именинницы накидка из золотистого дождика.

Поклонники Леси не смогли пройти мимо ее поста.

«ну харашож було!», «Какие яркие фото», «Какая вы яркая звездочка», «Подумала, что Расторгуев молодой стоит слева на снимке», «Ну какой это лучший ?! Меня не пригласила!», «Ох Леся Леся краса ненаглядная», «Птица счастья завтрашнего дня!», - пишут люди.

Напомним, именинница Никитюк закатила "золотую" вечеринку с российской попсой, Сердючкой и букетами от мужчин.

Как сообщала Politeka, Никитюк сверкнула красотой перед мужем Дорофеевой Дантесом, надев розовое мини.

Также Politeka писала, что Пономарев, Санина, "Холостяк" Заливако и другие звезды оценили вид 34-летней Никитюк в пижаме.