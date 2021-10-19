Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая является звездой «Нового канала», решила поделиться яркими фото по случаю своего 34-летия и удивила фигурой в пижаме.

Сегдоня, 19 октября Никитюк исполнится 34 года, поэтому Леся поспешила поделиться с фанатами ярким постом и новыми кадрами. В белой короткой пижаме Леся соблазнительно позировала рядом с надувными шарами и тортом с клубникой.

«А у звездочки сегодня День рождения😂😘 Я бы хотела, чтобы сегодня, все пожелания которые вы мне напишите и скажете - сбылись! Празднуем вместе сегодня в Сторис !!! 😁 всех люблю💗» - высказалась Леся под новым постом.

К поздравлениям поклонников присоединились много звезд и коллег Никитюк. Среди которых была и Наталья Денисенко, Дмитрий Гордон, Юлия Санина, Александр Пономарев, "Холостяк" Заливако, а также Бедняков, Завадюк и другие звезды.

«Самая роскошная; НЕ ешь. это реквизит. С Днём Рождения; Звезда, с днём рождения! Вдохновения и парня хорошего! Счастья !!!; Манюня, с Днем Рождения)) ты - радость); С днём рождени Ивановна🔥; горы ярче огня🔥; У меня тоже сегодня день рождения ❤️; Женского счастья и крепкого здоровья! ❤️; Искренние поздравления 💐».

Накануне своего дня рождения она решила вспомнить прошлый год.

«Пока я на съемках шоу #паранамиллион мысленно вспоминаю свой прожитый год…и хочу поделиться фото с вами с самого начала года. Было круто, весело! И этот год был для меня очень важным. Поехали», - подписала фото Никитюк.

Телеведущая стала вспоминать самые яркие моменты из своей светской жизни. Она вспомнила свое эффектное появление на шоу «Танцы со звездами», где она появилась лысой.

Напомним, что Никитюк рассказала о своем предназначении: "Живу на этом свете...".

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